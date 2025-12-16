Haberler

Gaziantep'te tepki çeken görüntü: Çocuk işçiye inşaat alanında darp

Gaziantep'te bir okul inşaatında çalışan çocuk işçi, başka bir işçi tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada büyük tepki aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep'te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi. Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.

Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

