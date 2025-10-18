Haberler

Gaziantep'te Cinsel Tacizle Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Cinsel Tacizle Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Gaziantep'te, 6 ayrı cinsel taciz suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, yol kontrol faaliyeti sırasında yüz tanıma sistemiyle yakalandı.

Gaziantep'te, 6 ayrı cinsel taciz suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 6 ayrı cinsel taciz suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

