Gaziantep'te Çatı Katındaki Yangında Büyük Patlama: Şans Eri Yaralanan Yok

Gaziantep'te bir evin çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında çatı katında bulunan onlarca kişi ölümden döndü.

Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafı kaplayan alevlere hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı.

Büyük bir gürültüyle patlama yaşandı, alev topu ortalığı kapladı

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada ise büyük bir gürültüyle patlama yaşandı, alev topu ortalığı kapladı. Bu esnada alevlere su püskürten 2 itfaiye eri ile o sırada çatı katında bulunan onlarca vatandaş ölümden döndü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı patlama anları ise o esnada kayıtta olan cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlama sırasında yaşanan panik ve olay yerindekilerin patlama şiddetiyle savrulma anları ise dikkat çekti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ve patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP