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Gaziantep'te çarpışan 2 otomobilden biri takla attı: 4 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te çarpışan 2 otomobilden biri takla attı: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan bir taklalar atarak yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye-Nurdağı karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden Enes Ç. yönetimindeki 31 AHN 601 plakalı otomobil, Murat Ç. yönetimindeki 46 AGH 832 plakalı otomobile arka kısımdan çarptı. Çarpma sonucu 46 AGH 832 plakalı otomobil taklalar atarak yol kenarına savrulurken araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 46 AGH 832 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ç.'nin İslahiye GASMEK'te müzik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Otomobil İslahiye 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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