Gaziantep'te parktaki bıçaklı kavgada genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 3 Mayıs günü gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan parkta 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Ferhat Karadağ ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ferhat Karadağ'ı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Karadağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

4 şüpheli yakalandı

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K. (27), E.Ş. (31), M.A.K. (24) ve M.A. (25) isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
