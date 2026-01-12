Haberler

Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 tutuklama

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Mustafa D. hayatını kaybetti, bir diğer genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

