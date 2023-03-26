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Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bağ evinde yaşanan dehşette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu.

Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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