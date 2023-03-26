Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı

Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.