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Gaziantep'te Av Yasağına Uymayan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Av Yasağına Uymayan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Fırat Nehri üzerinde yasak olmasına rağmen ağ ile balık avlayan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslara ait ağ, jeneratör ve 250 kilo balığa el konuldu.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriye icra etti. Önleyici kolluk devriyesi esnasında, yasak olmasına rağmen nehir üzerinde ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.Y., H.E. ve B.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara ait olduğu tespit edilen bin 300 metre ağ, 1 adet jeneratör ve 250 kilo balık ele geçirildi.

M.Y., H.E. ve B.E. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu. Yakalanan balıklar ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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