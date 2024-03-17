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Arazi kavgasında babalarını öldürüp annelerini yaraladılar

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Gaziantep'te bir aile arasında çıkan arazi paylaşımı tartışması kanlı bitti. 2 kardeş, çıkan tartışmada baba, anne ve kardeşlerini bıçakladı. Baba hastanede hayatını kaybederken, anne ve oğlunun tedavisi devam ediyor. Şüpheli kardeşler, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te Abdurrahman Açıkbaş (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler, iddiaya göre arazi paylaşımı taleplerine kabul etmeyen babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anneleri Gonca Açıkbaş ve kardeşleri Müslüm Caner Açıkkbaş'ı (20) gece saatlerinde çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Açıkbaş, kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisi sürerken, şüpheli kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

BABA ARAZİ PAYLAŞMA TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Halaf Açıkbaş ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, uzun süre önce babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istedi. 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi kabul etmedi.

Dün sabah saatlerinde aynı taleple gelen ve olumsuz yanıt alan 2 kardeş, babalarına ait fıstık bahçesine gitti ve traktörle buradaki ağaçları yıktı. Gece saatlerinde ise iki kardeş yine babalarının evine giderek arazi paylaşımını yapmasını isteyerek tartıştı.

ARACI DURDURUP SALDIRDILAR

Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş'ı otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bunu öğrenen Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşe saldırdı.

BABA HASTANEDE CAN VERDİ

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Müslüm Açıkbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Arazi kavgasında babalarını öldürüp annelerini yaraladılar

Arazi kavgasında babalarını öldürüp annelerini yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Hukuk 3.Sayfa Haberler

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