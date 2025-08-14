Gaziantep'te Aranan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Aranan Şahıs Tutuklandı
Gaziantep'te çeşitli suçlarla 24 yıl hapis cezası bulunan D.E. yakalandı ve tutuklandı. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla Nizip ilçesinde saklandığı yerde ele geçirildi.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.E. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
