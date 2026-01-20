Gaziantep'te aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Şehitkamil ve Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve M.A. isimli 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP