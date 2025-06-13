Gaziantep'te Anız Yangınında Mahsur Kalan Anne ve 8 Yavru Köpek Kurtarıldı

Gaziantep'te Anız Yangınında Mahsur Kalan Anne ve 8 Yavru Köpek Kurtarıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangınında mahsur kalan anne köpek ve 8 yavrusu jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 500 dönüm alan zarar gördü, birçok hayvan telef oldu. Kurtarma anları duygu dolu anlara sahne oldu.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden yangın 8 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi. 500 dönüm anız ve bir çok ağacın zarar gördüğü yangın nedeniyle bir çok hayvan da telef oldu. Yangından korkarak panikle alana dağılan ve alevler arasında kalan anne ve 8 yavru köpeği için ise ekipler seferber oldu. Jandarma ekipleri anne ve yavrularının alandan toplayarak yuvasına kavuşturdu. Anne köpek askere teşekkür edercesine öpmeye çalışmasıyla duygu dolu anlar yaşandı. Yangın sırasında zor anlar yaşadıklarının anlatan Zeliha Topal köpeklerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "Yangında yavru köpeklerimizi kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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