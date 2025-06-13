Gaziantep'te Anız Yangınında Jandarma Kurtarma Operasyonu

Gaziantep'te anız yangınında mahsur kalan köpekleri Jandarma kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anız yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen ve 500 dönüm anız ve bir çok ağacın zarar gördüğü yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu jandarma ekipleri kurtardı.

Dün sabah başlayan ve akşama kadar devam eden yangın 8 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi ve bir çok hayvanın ölmesine sebep oldu. Yangında çıkan yangından korkarak panikle alana dağılan anne ve 8 yavru köpeği jandarma ekipleri toplayarak yuvasına kavuşturdu. Anne köpek askere teşekkür edercesine öpmeye çalışmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Yangından zor kurtulan Zeliha Topal köpeklerini kurtaran askerlere teşekkür ederek, "yangında yavru köpeklerimizi kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun dedi.