Gaziantep'te Anız Yangınında Jandarma Kurtarma Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anız yangınında mahsur kalan anne ve 8 yavru köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 500 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, 8 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Mahsur köpekler, jandarma tarafından toplanarak yuvalarına kavuşturuldu.

Gaziantep'te anız yangınında mahsur kalan köpekleri Jandarma kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anız yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen ve 500 dönüm anız ve bir çok ağacın zarar gördüğü yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu jandarma ekipleri kurtardı.

Dün sabah başlayan ve akşama kadar devam eden yangın 8 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi ve bir çok hayvanın ölmesine sebep oldu. Yangında çıkan yangından korkarak panikle alana dağılan anne ve 8 yavru köpeği jandarma ekipleri toplayarak yuvasına kavuşturdu. Anne köpek askere teşekkür edercesine öpmeye çalışmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Yangından zor kurtulan Zeliha Topal köpeklerini kurtaran askerlere teşekkür ederek, "yangında yavru köpeklerimizi kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - 3.Sayfa
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor

Trump'tan bir tehdit daha: Acımasız saldırılar geliyor
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif

Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.