Gaziantep'te Ali Haydar Çoban cinayetinde iddianame tamamlandı

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Ali Haydar Çoban'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Burhan Ş. ve Orkun Ş. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılması talep edildi.

İddianamede, olayın 20 Şubat 2026 tarihinde Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelen Ali Haydar Çoban ile arkadaşı Ergün C. ile iş yerinde bulunan şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Burhan Ş.'nin silahla ateş açtığı, aracında bulunan Ali Haydar Çoban'ın başından vurularak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Savcılık iddianamesinde, olay sırasında araçta bulunan Ergün C.'nin de hedef alındığı, şüphelilerden Orkun Ş.'nin silahı kendisine doğrultarak ateş etmeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

Kamera kayıtları, kriminal raporlar, otopsi bulguları ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, iki şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Ali Haydar Çoban'a yönelik "kasten öldürme", Ergün C.'ye yönelik ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işledikleri değerlendirmesine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu şüpheliler Burhan Ş. ve Orkun Ş.nin yargılanarak cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan iddianamede, maktul Ali Haydar Çoban'ın katılanlar vekili olarak ise Av. Ramazan Hakan Urul'un dosyada görev yaptığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı