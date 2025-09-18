Haberler

Gaziantep'te Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü

Gaziantep'te Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü
Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması sonrası kurşunların isabet ettiği Doğan Karakurt (41) ve Vahap Alpaslan (21) olay yerinde, ağır yaralanan Hakan Alpaslan (21) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası mahalleye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
