Gaziantep'te aileler arası kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın 4 zanlısı, sabaha karşı yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olmasıyla yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Olayın 4 zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sabaha karşı yaptığı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyüklerin de dahil olmasıyla yabancı uyruklu 2 grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla saldırdı. Silahların ateşlenmesi sonucu Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. ve Basit K. isimli 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Durumu ağır olan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Rahmani, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rahmani'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın 4 zanlısı, sabaha karşı yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. isimli 4 zanlıyı sabaha karşı yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.