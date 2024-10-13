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Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Tabut Yan Yana, Gözyaşları Sel Oldu

Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Tabut Yan Yana, Gözyaşları Sel Oldu
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Gaziantep'te yaşanan aile katliamında baba Ahmet Demir, eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Cenaze namazında 6 tabut yan yana dizilerek duygusal anlar yaşandı.

Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yan yana 6 tabutun dizildiği cenaze namazında göz yaşları sel olurken Ahmet Demir'in gece saatlerinde ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir (6) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı

Bir ailenin yok olduğu olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Demir'in, silahla eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra kendi canına kıydığı ve sabah saatlerinde aileden haber alınamaması üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

6 tabut yan yana dizildi, göz yaşları sel oldu

Feci olayda hayatını kaybeden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir'in (6) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Cenazelerin içerisinde olduğu 6 tabut, sabah saatlerinde yan yana 6 dizilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

"Son zamanlarda ilaç kullanmıyordu"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan aile yakını Fariz Malat, "Bu iki gündür medyada spekülasyon haberleri çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Çocuğun durumu çok iyi, babasının durumu çok iyi. Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktur. Bu çocuğun iki seneden beri sağlık sorunu var. Zaten Vali açıklama yaptı. Bir senenin içinde 7 defa çeşitli hastanelere başvurmuş. Bu kazada akşam olmuş. Hiçbir sıkıntı yok bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor. Dindar bir aile, Allah'tan korkan bir aile. Sıkıntılar olur. Herkeste sıkıntı var. Bu demek değil ki çocuklarını öldüresin. Hiç kimse bunu yapamaz. Tedavi görüyordu. Valimiz açıklama yaptı. En doğru bilgi onlarda var. Bakanlık, sağlık heyeti, ona rapor vermiş. Vali 1 senede 7 defa demiş ama biz 2 sende belki 17 defa hastaneye götürmüştük. Bunlar da var. Son zamanlarda ilaç kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı hastalık yapıyordu. Hastaneye götürdük. Çocuk biraz ilaç kullanmakta sorun yaşıyordu. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Demir gaziantep 3-sayfa Yaşam Baba Aile Suç

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