Gaziantep'te Aile İçi Tartışma Sonrası Kadın Cinayeti

Gaziantep'te bir şahıs, aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı, ilk ifadesinde tabancıyı temizlerken kazara ateş aldığını söyledi.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ (34) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi olay ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP