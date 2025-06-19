Gaziantep'te Ağ İle Avlanma Yasaklarına Uymayan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Ağ İle Avlanma Yasaklarına Uymayan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Fırat Nehri üzerinde ağ ile balık avlayan B.Ç. isimli şahsı suçüstü yakalayarak 800 metre ağ ele geçirdi. Yasak avlanma nedeni ile hakkında idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen B.Ç. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.

B.Ç. isimli şahıs hakkında av yasağına uymaması sebebiyle idari işlem başlatılırken ve olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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