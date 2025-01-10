Gaziantep'te Ağ İle Avlanma Yasaklarına Uyan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesi Fırat Nehri'nde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine yasak olmasına rağmen bin metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay sırasında kullanılan bin metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP