Gaziantep'te Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 12 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.B., Oğuzeli ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında "Adam Öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP