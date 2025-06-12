Gaziantep'te Abart Egzoz ve Modifiye Araçlardan 54 Sürücüye Cezai İşlem
Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde, abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL ceza kesildi. Emniyet, benzer uygulamaların devam edeceğini duyurdu.
Gaziantep'te 54 sürücüye 221 bin TL ceza
GAZİANTEP - Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde, abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa