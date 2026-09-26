Gaziantep'te 8 valizde 572 bin captagon hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı