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Gaziantep'te 8 valizde 572 bin captagon hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te 8 valizde 572 bin captagon hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yapılan operasyonda bir adresin çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenmiş 8 valiz içinde 572 bin adet captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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