Gaziantep'te 3 günde 760 motosiklet sürücüsüne 9,6 milyon TL ceza

Gaziantep'te 3 günde 760 motosiklet sürücüsüne toplam 9 milyon 634 bin 580 lira idari ceza uygulandı, 290 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Perilikaya, Düztepe,Tekstilkent, Akkent, Türktepe, Yazıcık, Barak, Şehreküstü, Narlıtepe, Çıksorut, Selahattin Eyyübi, Gazikent, Gaziler, Beylerbeyi, Beykent mahallelerindeki denetimlerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 760 sürücüye toplam 9 milyon 634 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 290 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı