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Gaziantep’te motosiklet denetiminde 12 milyon TL ceza

Gaziantep’te motosiklet denetiminde 12 milyon TL ceza
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Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde 754 motosiklet sürücüsüne toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde 754 motosiklet sürücüsüne toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Geylani, Güneş, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Beyazlar, Malazgirt, Ünaldı, Ocaklar, Beydilli, Türkmenler, Dumlupınar, Perilikaya, Serinevler, Vatan, Gazikent, Belkız, Şirinevler, Seyrantepe, Çıksorut, Merveşehir, Fıstıklık, Hacıbaba, Karacaoğlan, Eyüpsultan, Eydibaba ve Karşıyaka mahallelerindeki denetimlerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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