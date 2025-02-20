Gaziantep'te 7 Otel Kapatıldı, Suriyeli Sayısında Büyük Düşüş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan denetimlerde 7 otelin kapatıldığını belirtirken, kentte Suriyelilerin sayısında 73 bine yakın bir azalmanın olduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile "Gaziantep'in Huzuru" isimli toplantı düzenledi. Vali Çeber, kentte oteller başta olmak üzere yurt, cezaevi ve karakollarda yangın denetimleri yapıldığını söyledi. Vali Çeber, kurallara uygun olmayan 7 otelin kapatıldığını ifade etti. Vali Çeber, Gaziantep'te Suriyeli sayısının 470 binlerden 397 binlere düştüğünü de ifade etti.

Vali Çeber, Gaziantep'te meydana gelen işçi eylemleri ve sonrasında alınan eylem yasağı ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçen yıl bin 417 eylem ve basın açıklaması olduğunu ve bunlara herhangi bir yasak olmadığını söyleyen Çeber, bu yasağın devletin bazı şeyleri ön gördüğü için önlem olarak alındığını, yasak ile ilgili ellerinde yeterli bilgi, belge ve delilin olduğunu, bunu da adli makamlara teslim ettiklerini ifade etti. Vali Çeber, "2024 yılında Gaziantep'te toplam bin 417 tane eylem, etkinlik, basın açıklaması, toplantı yapıldı. Bunlara toplam 522 bin 660 kişi katılıyor. Bunların içinde yine geçen sene olan organize sanayimizdeki ücret anlaşmazlığına bağlı eylemler de var. Şimdi biz bunları kamu güvenliği, kamu huzuru, asayiş, güvenlik gibi konularda değerlendiriyoruz. Organize sanayide toplam 250 bin işçi çalışıyor. Gaziantep'te toplam yaklaşık 400 bin işçi var. Bunun 250 bin kadarı organize sanayide çalışıyor. 23 işletmede bugün itibarıyla anlaşmalar sağlandı. Şimdi biz bu eylemlerin içerisinde son zamanlarda şehrin huzurunu, kamu düzenini, kamu güvenini, Gaziantep gibi sanayisiyle anılan, sanayisiyle Türkiye'ye örnek bir ilde işçi ve işçiyi birbirine karşı düşman edecek, gerçekten de şehrin huzurunu bozacak çabalar çok net şekilde tespit ediliyor" dedi.

"Gaziantep'te 7 otel kapatıldı"

Vali Çeber, kentte oteller başta olmak üzere yurt, cezaevi ve karakollarda yangın denetimleri yapıldığını söyledi. 108 denetim yapıldığını ve 7 otelin kapatıldığını belirten Çeber, "Yangın denetimlerini itfaiye daireleri yapıyor. Biz sadece denetimlerin yapılmasını istiyoruz, takibini yapıyoruz. Bu otellerden 7 tanesi kapatıldı. 9 tanesinde de kapatmaya dönük işlemler başladı. Diğerleri verilen süre içerisinde yeniden denetlenecek. Eksikliklerini giderip gidermeme konusuna göre de ilgili işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te 397 bin Suriyeli yaşıyor"

Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler ve düzensiz göçmenlerle ilgili konuşan Vali Çeber, "Bugün itibarıyla Gaziantep'te 397 bin 539 kayıtlı Suriyeli var. Bu sayı 470 binleri bulmuştu. Yani bu sayı 470 binlerden 397 bine kadar düştü. Tabii kentimizde yasal kalan yabancılar var. Öğrencilerimiz var, iş insanları var. Bunlarla beraber yabancı sayısını 408 bin 32 olarak ifade ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede 68 operasyon gerçekleştirerek, 179 bin 675 kişiye kimlik denetimi yaptık. 334 düzensiz göçmen tespit edip, bunlarla ilgili de gerekli yasal işlemler yerine getirildi" diye konuştu. - GAZİANTEP