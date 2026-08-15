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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir adreste yapılan aramada kıyafetlerin arasına gizlenmiş 7 kilo metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde bir adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli arama yapıldı. Aramalar sonucunda kıyafetlerin arasına zulalanmış halde 7 kilo metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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