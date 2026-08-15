Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde bir adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli arama yapıldı. Aramalar sonucunda kıyafetlerin arasına zulalanmış halde 7 kilo metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı