Gaziantep'te 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Bornoz İpiyle Asılı Kalarak Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Bornoz İpiyle Asılı Kalarak Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolanan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, asılı kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolanan ve bir süre asılı kalan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz günü Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, evde odasındaki ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolandı. Boynundaki iple bir süre asılı kalan küçük Özlem'i, ailesi dakikalar sonra fark edip kurtardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Özlem, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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