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Gaziantep’te 6 katlı bina inşaatından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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Gaziantep’te 6 katlı bina inşaatından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Gaziantep’te çalıştığı inşaat halindeki binanın 6’ncı katından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı inşaat halindeki bir binanın en üst katında su tesisat işi yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, bilinmeyen bir nedenle teras kata düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından asri mezarlıkta defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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