Gaziantep'te 515 kilogram Antep fıstığı çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

Gaziantep'te 515 kilogram Antep fıstığı çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde meydana gelen Antep fıstığı hırsızlıkları ile ilgili çalışma yapıldı. Asayiş ve JASAT timlerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 2 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 515 kilogram fıstık çalınması olaylarıyla ilgili M.K. ve A.B. isimli 2 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları esnada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP