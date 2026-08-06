Gaziantep'te Tırlara Zulalanmış Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo 750 Gram Metamfetamin ve Eroin Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde 2 araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı