Gaziantep'te Tırlara Zulalanmış Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo 750 Gram Metamfetamin ve Eroin Ele Geçirildi
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamların koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda iki tırda arama yaptı. Hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalarda bir tırın dorsesi ile diğerinin yakıt deposuna gizlenmiş 20 kilo 850 gram metamfetamin ve 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde 2 araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.