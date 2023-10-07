Gaziantep'te 24 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında gizlenmiş 24 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 24 kilo skunk ele geçirildi

Aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.