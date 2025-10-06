Haberler

Gaziantep'te 22 Şüpheli Operasyonlarla Yakalandı

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan polis operasyonlarında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 22 şüpheli yakalandı ve yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine çalışma yaptı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 22 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

