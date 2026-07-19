Haberler

Gaziantep'te 215 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te 215 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Nizip'te jandarma operasyonunda 215 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 215 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nizip ilçesinde yapılan operasyonda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen M.Y isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsa ait ikamet ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 215 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak