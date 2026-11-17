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Gaziantep'te 21 vatandaşı toplam 7 milyon 220 bin TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 22 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ekim ayı içerisinde 21 vatandaşı toplam 7 milyon 220 bin 504 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 65 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 22'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, 43 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı