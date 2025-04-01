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Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı Gaziantep'te 2 aracın çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 aracın çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İpekyolu üzeri Erikçe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakları ve sürücüleri öğrenilemeyen seyir halindeki bir hafif ticari araç ile başka bir araç çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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