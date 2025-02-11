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Gaziantep'te 17 yaşındaki genç sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürülmüş

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürülmüş
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Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetle son bulan kavganın sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 9 Şubat akşamı Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmişti.

5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ile A.S.P. (18) isimli 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma parkta cinayetle son bulmuş

Gözaltına alınan şüpheli şahısların, emniyetteki ifadelerinde olayın sosyal medyada yaşanan sözlü tartışmanın ardından buluştukları parkta yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheli 5 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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