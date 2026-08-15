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Gaziantep'te Park Denetimleri: 169 Sürücüye 885 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Park Denetimleri: 169 Sürücüye 885 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar' uygulaması kapsamında 26 bin 541 kişi ve 2 bin 98 araç sorgulandı. Çevreye rahatsızlık veren 28 kişiye işlem yapılırken, trafik ihlali yapan 169 sürücüye 885 bin 758 TL ceza kesildi. Ayrıca 2 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te park çevrelerinde yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren 28 şahsa yasal işlem, trafik ihlali tespit edilen 169 sürücüye ise 885 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde kent merkezindeki pek çok noktada 'Huzurlu Parklar' uygulaması yaptı. Uygulamada, 26 bin 541 şahıs ile 654'ü motosiklet olmak üzere 2 bin 98 araç sorgulandı. Sorgulamalar soncunda 2 aranan şahıs yakalanırken 28 şahıs hakkında çevreye rahatsızlık vermekten işlem yapıldı.

Çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 169 sürücüye ise 885 bin 758 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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