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Gaziantep'te 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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