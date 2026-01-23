Haberler

Gaziantep'te aranan 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'te son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde son bir hafta içerisinde hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından aranan 13 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak