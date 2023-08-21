Gaziantep'te 13 bin 790 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 13 bin 790 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 13 bin 790 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, 20 Ağustos tarihinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta 13 bin 790 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP