Gaziantep'te 11 düzensiz göçmen yakalandı: 3 organizatör yakalandı

Gaziantep'te 11 düzensiz göçmen yakalandı: 3 organizatör yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yol kontrolü sırasında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısını yakaladı. Şahıslardan ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrol faaliyetleri esnasında 3 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu üzerindeki yol kontrol faaliyetinde Otoyol Jandarma timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü B.F. ve M.A.Y. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
