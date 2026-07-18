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Kesinleşmiş 10 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 10 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
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Hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Nizip’te jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Nizip ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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