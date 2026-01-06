Haberler

"Gürültü" gerekçesiyle öldürülen 10 yaşındaki çocuğun davasında üst mahkeme kararı bozdu

'Gürültü' gerekçesiyle öldürülen 10 yaşındaki çocuğun davasında üst mahkeme kararı bozdu
Güncelleme:
Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı pompalı tüfekle öldüren Mühsün Taşkın'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ancak üst mahkeme, sanığın 'olası kast' gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldüren Mühsün Taşkın'a ağırlaştırılmış müebbet verildi. Üst mahkeme, 'olası kast' gerekçesiyle kararı bozdu.

Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görülmüş sanık Mühsün Taşkın, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verilmişti. Ancak üst mahkeme, sanığın 'olası kast' kapsamında yargılanması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Olay geçmişi

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık Mühsün Taşkın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
