Gaziantep'te 1 adet tüfek ile 21 adet fişek ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile 21 adet fişek ele geçirildi. Çalışma sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
