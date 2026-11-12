Gaziantep Oğuzeli'nde otomobil tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Oğuzeli- Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AGF 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, A.U.K.(16), T.Ö.D(22), R.B. (16) ve Fehmi A.(24) yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralananları hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Fehmi A.(24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı