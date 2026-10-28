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Gaziantep Nurdağı'nda seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü

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Gaziantep Nurdağı'nda seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nurdağı ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ADV 075 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücüsü, park ettiği aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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