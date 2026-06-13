Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ve çevre illerde paniğe neden oldu.

Deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Nurdağı ilçesi Kuzoluk olan 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 00.08'de meydana geldi. Deprem, merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı.

An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığı ve saha arama tarama çalışmalarını ise devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı