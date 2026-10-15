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Gaziantep Nizip'te yangında yaralanan 14 yaşındaki çocuk 9 gün sonra öldü

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Gaziantep Nizip'te yangında yaralanan 14 yaşındaki çocuk 9 gün sonra öldü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Ekim'de bir evde çıkan yangında yaralanan 14 yaşındaki çocuk, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangında evdeki çok sayıda kişi son anda kendini dışarı atarken, çocuğun cenazesi Nizip'te ikindi namazının ardından defnedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 14 yaşındaki Emine Kaya, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, 6 Ekim günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aralarında çocukların da olduğu evdeki çok sayıda kişi ise son anda kendini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında yaralanan ve durumu ağır olan 14 yaşındaki Emine Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Emine Kaya, Nizip ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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