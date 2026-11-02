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Gaziantep Nizip'te kurşunla yaralanan kadın 45 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü

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Gaziantep Nizip'te kurşunla yaralanan kadın 45 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te kurşunla yaralanan kadın 45 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 Eylül 2026'da iddiaya göre annesiyle tartışan bir şahsın havaya rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan 69 yaşındaki kadın, 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. E.A. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evindeyken dışarıda annesiyle tartışan şahsın rastgele havaya ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan kadın, 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Eylül 2026 günü Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli şahıs, tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Bu esnada evinde bulunan 4 çocuk annesi Yıldız Şahinuşağı (69) isimli kadına silahtan çıkan kurşun isabet etti. Olay sonrası kadın başından yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay sonrası Nizip Devlet Hastanesi'nde 45 gündür tedavisi devam eden Yıldız Şahinuşağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

E.A. isimli şahsın tutuklandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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